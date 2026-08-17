Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Eilat
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Eilat, Israël

;
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Eilat, Israël
Villa 4 chambres
Eilat, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 135 m²
VILLA ELIE PIEDS DANS L'EAU disponible pour les vacances et fêtes avec piscine privée et 4 p…
$1,352
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Eilat, Israël

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller