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Loyer mensuel de appartements en Eilat, Israël

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Appartement 3 chambres dans Eilat, Israël
Appartement 3 chambres
Eilat, Israël
Nombre de pièces 3
Surface 112 m²
Dans le luxueux complexe Amdar Residence avec piscine, jardins, salle de sport sauna, g…
$8,100
par mois
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