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Appartements à vendre en Bnei Brak, Israël

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Appartement 5 chambres dans Bnei Brak, Israël
Appartement 5 chambres
Bnei Brak, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 150 m²
Référence : BK 100 Quartier : face au parc Hayarkon et Ramat Hahayal et à 5 minutes du centr…
$1,28M
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