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Villas à vendre en sous-district de Beer-Sheva, Israël

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Villa 4 chambres dans Eilat, Israël
Villa 4 chambres
Eilat, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 135 m²
VILLA ELIE PIEDS DANS L'EAU disponible pour les vacances et fêtes avec piscine privée et 4 p…
$1,312
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Villa 9 chambres dans Arava centre, Israël
Villa 9 chambres
Arava centre, Israël
Chambres 9
Nombre de salles de bains 6
Surface 450 m²
Gorgeous villa for sale with the highest standards, located on a small, quiet street surroun…
$1,86M
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Caractéristiques des propriétés en sous-district de Beer-Sheva, Israël

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