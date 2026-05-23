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Vue sur la mer Penthouses à vendre en Bat Yam, Israël

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1 propriété total trouvé
Penthouse 5 chambres dans Bat Yam, Israël
Penthouse 5 chambres
Bat Yam, Israël
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Sol 20/20
Penthouse avec vue panoramique sur la mer à Bat YamAdresse: Manoir Ehud str., 32, Bat-Yam No…
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Agence
Isrealty
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