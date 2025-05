Villa BIOM

BIOM est un complexe résidentiel innovant au cœur de Nuanu!

Vue sur l'océan ou jardins !

Finition clé en main complète !

Une synthèse unique de la nature, de la technologie et de l'art est votre nouveau niveau de vie par la mer!

Infrastructure de la nouvelle génération: Luna Beach Club – accès privé à la mer, parc multimédia Aurora et cinéma à dômes, SPA Lumeira – centre de bien-être de classe supérieure, coworking et ateliers créatifs, cinéma à dômes, dizaines de restaurants et cafés, théerie, supermarché, discothèque.

Lieu:

- Plage de Nyanyi avec sable volcanique unique est situé à seulement 400 mètres du complexe;

- à proximité: centres de transport, écoles, cliniques;

Paix et sécurité sans interruption de la civilisation.

