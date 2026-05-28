Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Mengwi
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Mengwi, Indonésie

;
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 1 chambre dans Pererenan, Indonésie
Maison de ville 1 chambre
Pererenan, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 61 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville moderne dans la région de Pererenan!Porte de Pererenan par White Development…
$150,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller