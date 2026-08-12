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Maisons près du club de golf à vendre en Kuta Selatan, Indonésie

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Nusa Dua
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11
1 propriété total trouvé
Villa 1 chambre dans Pecatu, Indonésie
Villa 1 chambre
Pecatu, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Freehold Lombok villas de luxe, possibilité à l'un des points d'entrée les plus accessibles …
$85,000
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Types de propriétés en Kuta Selatan

villas
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Kuta Selatan, Indonésie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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