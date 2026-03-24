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Maisons à vendre en Nusa Dua, Indonésie

villas
39
43 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Benoa, Indonésie
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Villa 2 chambres
Benoa, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 79 m²
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$214,900
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Villa 2 chambres dans Benoa, Indonésie
Villa 2 chambres
Benoa, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 103 m²
Beautiful Minimalist Villa for Sale in Ungasan, Jimbaran • 11 minutes to Melasti Beach, Unga…
$146,025
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Villa 2 chambres dans Benoa, Indonésie
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Benoa, Indonésie
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AuraAura
Villa 2 chambres dans Benoa, Indonésie
Villa 2 chambres
Benoa, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 125 m²
Located in a premium residential cluster highly sought after by foreign residents and expatr…
$162,250
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Villa 2 chambres dans Benoa, Indonésie
Villa 2 chambres
Benoa, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 103 m²
Beautiful Minimalist Villa for Sale in Ungasan, Jimbaran • 11 minutes to Melasti Beach, Unga…
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Villa 2 chambres dans Benoa, Indonésie
Villa 2 chambres
Benoa, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 125 m²
Located in a premium residential cluster highly sought after by foreign residents and expatr…
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Melrose VillasMelrose Villas
Maison 2 chambres dans Benoa, Indonésie
Maison 2 chambres
Benoa, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Location / Distance: 10 minutes to ITDC Nusa Dua 10 minutes to Bali Mandara Toll Road 8 minu…
$112,100
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Maison 2 chambres dans Benoa, Indonésie
Maison 2 chambres
Benoa, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Location / Distance: 10 minutes to ITDC Nusa Dua 10 minutes to Bali Mandara Toll Road 8 minu…
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Maison 2 chambres dans Benoa, Indonésie
Maison 2 chambres
Benoa, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
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Villa 2 chambres dans Benoa, Indonésie
Villa 2 chambres
Benoa, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 125 m²
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$162,250
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Villa 1 chambre dans Benoa, Indonésie
Villa 1 chambre
Benoa, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégia…
$169,000
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Villa 1 chambre dans Benoa, Indonésie
Villa 1 chambre
Benoa, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Prévente de villas de resort à partir de 90 000 USD avec piscines partagées et privées et vu…
$90,000
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Maison de ville dans Benoa, Indonésie
Maison de ville
Benoa, Indonésie
En vente complexe de 6 villas, situé dans la zone la plus prestigieuse de Nusa Dua. La propo…
$92,000
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Villa 1 chambre dans Benoa, Indonésie
Villa 1 chambre
Benoa, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 81 m²
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégia…
$169,900
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Villa 2 chambres dans Benoa, Indonésie
Villa 2 chambres
Benoa, Indonésie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
Villa dans un endroit pittoresque à Bali.Système d'installation pratique, qui rend l'investi…
$250,000
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DDA Real Estate
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Villa 1 chambre dans Benoa, Indonésie
Villa 1 chambre
Benoa, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
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Villa 1 chambre dans Benoa, Indonésie
Villa 1 chambre
Benoa, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 50 m²
Nombre d'étages 2
Green Village est un complexe de villégiature dans la deuxième ligne de l'océan avec un avan…
$168,000
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Villa 3 chambres dans Benoa, Indonésie
Villa 3 chambres
Benoa, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Cette villa de 3 chambres est située sur un terrain élevé et est située dans un joli quartie…
$732,000
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Villa 1 chambre dans Benoa, Indonésie
Villa 1 chambre
Benoa, Indonésie
Nombre de pièces 9
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Nombre d'étages 1
Green Village – complexe de villégiature confort+ au cœur de Nusa Dua, BaliGreen Village est…
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Villa 1 chambre dans Benoa, Indonésie
Villa 1 chambre
Benoa, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Nombre d'étages 1
Green Village – comfort+ resort complex in the heart of Nusa Dua, BaliGreen Village is a mod…
$168,000
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Villa 1 chambre dans Benoa, Indonésie
Villa 1 chambre
Benoa, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Prévente de villas de resort à partir de 90 000 USD avec piscines partagées et privées et vu…
$90,000
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Villa 1 chambre dans Benoa, Indonésie
Villa 1 chambre
Benoa, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Nombre d'étages 1
Green Village est un complexe de villégiature dans la deuxième ligne de l'océan avec un avan…
$110,000
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Villa 1 chambre dans Benoa, Indonésie
Villa 1 chambre
Benoa, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Prévente de villas de resort à partir de 90 000 USD avec piscines partagées et privées et vu…
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Villa dans Benoa, Indonésie
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Benoa, Indonésie
Surface 81 m²
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégia…
$169,900
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Villa 1 chambre dans Benoa, Indonésie
Villa 1 chambre
Benoa, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Nombre d'étages 1
Green Village est un complexe de villégiature dans la deuxième ligne de l'océan avec un avan…
$110,000
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Villa 1 chambre dans Benoa, Indonésie
Villa 1 chambre
Benoa, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Une communauté fermée dans l'emplacement le plus prestigieux de Bali, Nusa Dua.D'élégantes v…
$168,000
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Villa 2 chambres dans Benoa, Indonésie
Villa 2 chambres
Benoa, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
Green Village est un complexe de villégiature dans la deuxième ligne de l'océan avec un avan…
$180,000
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Villa 3 chambres dans Benoa, Indonésie
Villa 3 chambres
Benoa, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
Green Village est un complexe de villégiature dans la deuxième ligne de l'océan avec un avan…
$450,000
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Villa 3 chambres dans Benoa, Indonésie
Villa 3 chambres
Benoa, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 178 m²
Nombre d'étages 2
Green Village – complexe de villégiature confort+ au cœur de Nusa Dua, BaliGreen Village est…
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Villa 2 chambres dans Benoa, Indonésie
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Benoa, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
La villa est située dans un cluster dans la zone prestigieuse de Nusa Dua au sud de Bali, la…
$220,000
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