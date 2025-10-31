Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Kecamatan Praya, Indonésie

1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Kecamatan Praya, Indonésie
Villa 2 chambres
Kecamatan Praya, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 337 m²
Luxury Villa Lombok Hillside with Ocean View Nestled into the hillside in South Lombok, the …
$582,550
