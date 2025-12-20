Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Gianyar, Indonésie

A boutique Apartment Complex on a Hill With Breathtaking Views of The Jungle and Rice Fields in Ubud dans Pejeng, Indonésie
A boutique Apartment Complex on a Hill With Breathtaking Views of The Jungle and Rice Fields in Ubud
Pejeng, Indonésie
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Nombre d'étages 2
Perché au sommet d'une colline pittoresque à Ubud, Apartments offre une vue imprenable sur l…
$3,05M
Hôtel dans Ubud, Indonésie
Hôtel
Ubud, Indonésie
Nombre d'étages 2
An Exceptional Bali Real Estate Investment — Fully Renovated 26-Room Boutique Hotel in Ubud …
$6,00M
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities dans Ubud, Indonésie
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities
Ubud, Indonésie
Chambres 10
Nombre de salles de bains 1
Set in the cultural heart of Bali, this 720 m² coworking and private office complex in Ubud …
$820,000
Propriété commerciale 45 m² dans Ubud District, Indonésie
Propriété commerciale 45 m²
Ubud District, Indonésie
Surface 45 m²
Projet commercial ! Projet VIP PRE-SALE 🚨Mon nom est Léon, posez-moi votre question, disponi…
$100,000
Peaceful Tropical Retreat Surrounded by Ubud’s Rice Terraces and Village Charm dans Ubud, Indonésie
Peaceful Tropical Retreat Surrounded by Ubud’s Rice Terraces and Village Charm
Ubud, Indonésie
Nombre d'étages 1
Tucked away in the lush landscapes of Kenderan, Tegallalang, this enchanting retreat offers …
$1,51M
