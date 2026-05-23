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Propriétées résidentielles à vendre en Gerokgak, Indonésie

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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Pejarakan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Pejarakan, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 111 m²
Le béton brut rencontre des finitions chaudes dans cette villa d'une chambre conçue avec soi…
$170,000
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