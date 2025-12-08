  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Petites Îles de la Sonde orientales

Nouveaux bâtiments à vendre en Petites Îles de la Sonde orientales

Sumba Timur
1
Kecamatan Kata Hamu Lingu
1
Sumba Barat
1
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Sumba Barat, Indonésie
depuis
$395,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a unique location on Sumba Island, where it impresses with its pristine beauty and tranquility. It's an island devoid of hustle and bustle, with rolling savannah hills and pristine beaches fringing the co…
Smart Home
