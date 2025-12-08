Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec jardin à vendre en Petites Îles de la Sonde orientales, Indonésie

1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Lesser Sunda Islands, Indonésie
Villa 2 chambres
Lesser Sunda Islands, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Savor the Serenity of Coastal Living – Villa en bord de mer 2-Bed entièrement meublée avec v…
$450,000
Caractéristiques des propriétés en Petites Îles de la Sonde orientales, Indonésie

