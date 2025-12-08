Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Petites Îles de la Sonde orientales, Indonésie

Maison 1 chambre dans Desa Matawai Amahu, Indonésie
Maison 1 chambre
Desa Matawai Amahu, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Nombre d'étages 1
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a un…
$395,000
Villa dans Lesser Sunda Islands, Indonésie
Villa
Lesser Sunda Islands, Indonésie
Villas sur l'île de Sumba ! Imaginez votre maison au paradis : villas avec vue imprenable su…
$160,000
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa 2 chambres dans Lesser Sunda Islands, Indonésie
Villa 2 chambres
Lesser Sunda Islands, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Savor the Serenity of Coastal Living – Villa en bord de mer 2-Bed entièrement meublée avec v…
$450,000
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
NicoleNicole
Villa 1 chambre dans Sumba Barat, Indonésie
Villa 1 chambre
Sumba Barat, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Nombre d'étages 1
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a un…
$395,000
Caractéristiques des propriétés en Petites Îles de la Sonde orientales, Indonésie

avec Garage
avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
