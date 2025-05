Szumski&Co

Prestations de service

Notre cabinet est une équipe de professionnels avec plus de 13 ans d'expérience dans le secteur juridique. Nous fournissons des services juridiques selon des normes de qualité élevées basées sur des connaissances juridiques approfondies et de nombreuses années d'expérience.

Nous offrons une gamme complète de services, depuis l'enregistrement d'entreprise jusqu'au soutien juridique et comptable complet. En outre, nous pouvons aider à trouver des bureaux pour votre entreprise.

Aujourd'hui, les questions liées à la légalisation des employés des entreprises, en particulier des entreprises informatiques, et au déménagement des entreprises du Bélarus et de l'Ukraine vers la Pologne sont devenues de plus en plus importantes. Nous serions heureux d'assumer ces tâches afin que vous puissiez vous concentrer sur votre entreprise.