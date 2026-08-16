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Maisons à vendre en Veszprem, Hongrie

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3 propriétés total trouvé
Villa 11 chambres dans Rigacs, Hongrie
Villa 11 chambres
Rigacs, Hongrie
Nombre de pièces 11
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Un établissement bien entretenu dans la région de la Transdanubie centrale avec de nombreuse…
$259,756
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Maison dans Paloznak, Hongrie
Maison
Paloznak, Hongrie
$797,305
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 2 chambres dans Kemeneshogyesz, Hongrie
Villa 2 chambres
Kemeneshogyesz, Hongrie
Nombre de pièces 2
Surface 90 m²
Sur la rive gauche de la rivière Marcal, entre Magyargencs et Szergény, se trouve le petit v…
$63,378
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