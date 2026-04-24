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Propriétées résidentielles à vendre en Sumegi jaras, Hongrie

1 propriété total trouvé
Villa 11 chambres dans Rigacs, Hongrie
Villa 11 chambres
Rigacs, Hongrie
Nombre de pièces 11
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Un établissement bien entretenu dans la région de la Transdanubie centrale avec de nombreuse…
$259,756
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Caractéristiques des propriétés en Sumegi jaras, Hongrie

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