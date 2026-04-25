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Propriétées résidentielles à vendre en Morahalmi jaras, Hongrie

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Morahalom, Hongrie
UP UP
Maison 5 chambres
Morahalom, Hongrie
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 403 m²
Nombre d'étages 1
Une maison précieuse et un investissement sécurisé au cœur de Mórahalom, à quelques pas du S…
$604,213
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