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Immobilier commercial en Hevesi jaras, Hongrie

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 630 m² dans Heves, Hongrie
Propriété commerciale 630 m²
Heves, Hongrie
Surface 630 m²
Installations de production multifonctionnelles offrant un excellent potentiel de développem…
$1,45M
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