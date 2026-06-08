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Maisons à vendre en Esztergomi jaras, Hongrie

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1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Dorog, Hongrie
Maison 2 chambres
Dorog, Hongrie
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Surface 2 000 m²
Nombre d'étages 1
Maison à vendre dans la zone verte de Dorog!Imaginez que vous vivez dans un environnement ca…
$302,302
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Caractéristiques des propriétés en Esztergomi jaras, Hongrie

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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