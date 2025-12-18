Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Hongrie
  3. Commercial
  4. Boutique

Magasins à vendre en Hongrie

propriété commerciale
20
hôtels
13
Boutique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Boutique 3 952 m² dans Csorna, Hongrie
Boutique 3 952 m²
Csorna, Hongrie
Surface 3 952 m²
Nombre d'étages 2
Informations générales Un centre commercial opérationnel en Hongrie occidentale est proposé …
$3,48M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller