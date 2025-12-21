Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Transdanubie centrale, Hongrie

3 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Eloszallas, Hongrie
Maison 3 chambres
Eloszallas, Hongrie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 576 m²
A vendre est une maison familiale entièrement rénovée avec un grand jardin et un excellent a…
$196,753
Villa 3 chambres dans Balatonfokajar, Hongrie
Villa 3 chambres
Balatonfokajar, Hongrie
Nombre de pièces 3
Surface 62 m²
Sur la rive est du lac Balaton, au cœur de Balatonfokayara (8164), une belle maison d'un éta…
$222,092
Villa 2 chambres dans Kemeneshogyesz, Hongrie
Villa 2 chambres
Kemeneshogyesz, Hongrie
Nombre de pièces 2
Surface 90 m²
On the left bank of the Marcal River, between Magyargencs and Szergény, lies the small villa…
$63,796
Caractéristiques des propriétés en Transdanubie centrale, Hongrie

