  Hongrie
  2. Hongrie
  3. Transdanubie centrale
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Transdanubie centrale, Hongrie

1 propriété total trouvé
Chalet 1 chambre dans Tatabanyai jaras, Hongrie
Chalet 1 chambre
Tatabanyai jaras, Hongrie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Nombre d'étages 2
Je vends une maison d'été en bois littéralement au-dessus du lac.Il est situé dans un emplac…
$70,574
