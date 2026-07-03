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Propriétées résidentielles à vendre en Balatonfuredi jaras, Hongrie

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1 propriété total trouvé
Maison dans Paloznak, Hongrie
Maison
Paloznak, Hongrie
$797,305
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Balatonfuredi jaras, Hongrie

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Luxe
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