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Propriétées résidentielles à vendre en Balassagyarmati jaras, Hongrie

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Maison dans Balassagyarmat, Hongrie
Maison
Balassagyarmat, Hongrie
Surface 330 000 m²
Dans le petit village d'Iliny, situé dans le nord de la Hongrie près de Balassagyarmat dans …
$1,14M
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Caractéristiques des propriétés en Balassagyarmati jaras, Hongrie

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