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Appartements à vendre en Zakynthos Regional Unit, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Appartement 4 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 332 m²
Situé au milieu des oliveraies luxuriantes de la prestigieuse péninsule de Vasilikos, cette …
$2,76M
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Appartement 4 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Appartement 4 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 332 m²
Situé au milieu des oliveraies luxuriantes de la prestigieuse péninsule de Vasilikos, cette …
$2,74M
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Caractéristiques des propriétés en Zakynthos Regional Unit, Grèce

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