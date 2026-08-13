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Maisons à vendre en Xanthi Municipal Unit, Grèce

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Lefki, Grèce
Maison 3 chambres
Lefki, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 285 m²
Sol 2
Xanthi, Lefki: A vendre maison de luxe 285 m2 dans 7000 m2 terrain (huile), avec granulés de…
$216,912
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Caractéristiques des propriétés en Xanthi Municipal Unit, Grèce

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