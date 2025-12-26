Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Vathy, Grèce

10 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Vathy, Grèce
Chalet 4 chambres
Vathy, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 320 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de salon, une c…
$585,220
Chalet 5 chambres dans Égine, Grèce
Chalet 5 chambres
Égine, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Maison de 3 étages de 215 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$806,365
Maison 6 chambres dans Vathý, Grèce
Maison 6 chambres
Vathý, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Découvrez un domaine unique sur l'île enchanteresse d'Ithaki, offrant une vue imprenable sur…
$1,29M
Maison 3 chambres dans Vathy, Grèce
Maison 3 chambres
Vathy, Grèce
Nombre de pièces 3
Surface 270 m²
Excellent detached house at a unique price. Great opportunity! 3 levels with a lot of work a…
$334,960
Villa 1 chambre dans Vathý, Grèce
Villa 1 chambre
Vathý, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 422 m²
Sol 1/1
Le chalet est en construction. Il se compose de trois étages, deux premiers étages de 192 mè…
$281,388
Villa 5 chambres dans Égine, Grèce
Villa 5 chambres
Égine, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
A vendre chalet de 3 étages de 215 m2 à Attica. Le premier étage se compose de 2 chambres, s…
$809,777
Villa 4 chambres dans Vathy, Grèce
Villa 4 chambres
Vathy, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 4
A vendre chalet de 4 étages d'une superficie de 320 m2 en Attique. Le premier étage se compo…
$586,225
Chalet dans Vathý, Grèce
Chalet
Vathý, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 422 m²
Nombre d'étages 1
La maison de trois étages est en construction. Le rez de chaussée et le premier étage ont un…
$280,906
Maison 7 chambres dans Vathy, Grèce
Maison 7 chambres
Vathy, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Detached house 350 sq.m. on a 527 sq.m. plot in Greece, Aegina, subarea Agioi is on sale. …
$449,925
Maison 2 chambres dans Vathy, Grèce
Maison 2 chambres
Vathy, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 2
Detached house 130 sq.m. on a 400 sq.m. plot in Greece, Aegina, subarea Agioi is on sale. …
$279,954
