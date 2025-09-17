Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Appartements à vendre en Vari Municipal Unit, Grèce

2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 82 m²
Sol 1/1
A vendre appartement de 82 mètres carrés à Athènes. L'appartement est situé au 1er étage. Il…
$421,359
Appartement 2 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1/1
A vendre appartement de 60 m2 à Athènes. L'appartement est situé au 1er étage. Il se compose…
$339,428
