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Villas avec garage à vendre en Toroni Municipal Unit, Grèce

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1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Toroni, Grèce
Villa 5 chambres
Toroni, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 370 m²
Présentation d'une magnifique maison individuelle à Halkidiki, Sithonia, actuellement en con…
$468,074
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Agence
Halkidiki Properties
Langues
English
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Caractéristiques des propriétés en Toroni Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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