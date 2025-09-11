Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Thira Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Thira Regional Unit, Grèce

Municipality of Thira
12
Thira Municipal Unit
12
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Monólithos, Grèce
Villa 4 chambres
Monólithos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 4 étages de 150 mètres carrés à Santorin. Semi-sous-sol se compose d'une c…
$994,875
