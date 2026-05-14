Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Thessalonique
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Thessalonique, Grèce

;
propriété commerciale
8
1 propriété total trouvé
Hôtel 458 m² dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Hôtel 458 m²
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Surface 458 m²
🏨 Hôtel à vendre – Prime Investment Opportunity! 📌 Exposé succinct: Un hôtel est disponible…
$2,18M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller