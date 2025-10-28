Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Thessaloniki Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Jardin

Villas avec jardin à vendre en Thessaloniki Regional Unit, Grèce

Thessalonique
4
Thermi Municipality
128
Municipality of Pylaia Chortiatis
62
Thermaikos Municipality
83
Montrer plus
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 387 m²
Cette propriété de luxe est située dans une communauté résidentielle fermée, sécurisée et ex…
$941,061
Caractéristiques des propriétés en Thessaloniki Regional Unit, Grèce

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
