  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Thermi
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons de ville à vendre en Thermi, Grèce

1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 181 m²
Sol 2/2
For sale under construction maisonette of 181 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has …
$676,400
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
