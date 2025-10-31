Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Sithonia
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Terrasse

avec terrasse Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Municipality of Sithonia, Grèce

2 propriétés total trouvé
Duplex 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Duplex 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Nombre d'étages 3
À vendre : appartement en duplex de 90 m², situé aux premier et deuxième étages d’un complex…
$308,838
Duplex 3 chambres dans Nikiti, Grèce
Duplex 3 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Nombre d'étages 3
À vendre : appartement en duplex de 75 m² à Nikiti, Sithonia (Chalcidique). Le premier nive…
$198,123
