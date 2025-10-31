Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec terrasse à vendre en Municipality of Sithonia, Grèce

Sithonia Municipal Unit
100
Nikiti
62
Neos Marmaras
23
Toroni Municipal Unit
13
4 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Nikiti, Grèce
Appartement 1 chambre
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 1/2
Un appartement neuf de 55 m² avec piscine commune est à vendre, à seulement 900 mètres de la…
$232,504
Appartement 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartement 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 2
À vendre : appartement de 52 m² situé sur la péninsule de Sithonia, dans le secteur de Nikit…
$256,394
Appartement 2 chambres dans Toroni, Grèce
Appartement 2 chambres
Toroni, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 2/2
À vendre : appartement de 50 m² à Toroni, Sithonia (Chalcidique), situé au deuxième étage d’…
$233,086
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 1
Découvrez ce magnifique duplex à deux niveaux situé dans le charmant village côtier de Nikit…
$325,776
