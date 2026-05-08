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Demeures à vendre en Municipality of Nea Propontida, Grèce

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1 propriété total trouvé
Manoir 8 chambres dans Nea Flogita, Grèce
Manoir 8 chambres
Nea Flogita, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 8
Nombre de salles de bains 5
Surface 520 m²
Nombre d'étages 2
🏡 VILLA EXCLUSIVE EN BORD DE MER EN GRÈCE — UN ACTIF PRÊT À L'EMPLOI ET UN NIVEAU DE VIE D'E…
$2,94M
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