Maisons de ville avec jardin à vendre en Sithonia Municipal Unit, Grèce

3 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Each maisonette offers a total interior surface of 120 sq.m and is thoughtfully arranged ove…
$407,900
Maison de ville 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville de 82 m² à vendre à Nikiti, Sithonia. Le rez-de-chaussée comprend un vaste s…
$291,362
Maison de ville 3 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
For sale: a two-level maisonette of 100 sq.m located in Nikiti, Sithonia, Halkidiki. The pro…
$314,704
Caractéristiques des propriétés en Sithonia Municipal Unit, Grèce

