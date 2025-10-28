Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec terrasse à vendre en Sithonia Municipal Unit, Grèce

5 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison 3 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
À vendre, maison individuelle meublée sur deux niveaux, d’une superficie totale de 100 m², i…
$249,942
Maison de ville 3 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Nombre d'étages 2
For sale: a charming 103 sq.m maisonette located in the beautiful seaside village of Nikiti,…
$326,360
Duplex 3 chambres dans Nikiti, Grèce
Duplex 3 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Nombre d'étages 3
For sale: a two-level apartment of 75 m² in Nikiti, Sithonia (Halkidiki). The first level in…
$198,147
Duplex 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Duplex 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Nombre d'étages 3
A two-level apartment of 90 sq.m is for sale, located on the 1st and 2nd floors of a residen…
$308,876
Maison de ville 3 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
For sale: a two-level maisonette of 100 sq.m located in Nikiti, Sithonia, Halkidiki. The pro…
$314,704
