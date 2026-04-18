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Mountain View Villas à vendre en Serres Municipality, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Serres Municipality, Grèce
Villa 5 chambres
Serres Municipality, Grèce
Chambres 5
Surface 350 m²
A vendre Villa de 3 étages de 350 mètres carrés à Thessalonique. Rez-de-chaussée se compose …
$507,705
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