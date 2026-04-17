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Mountain View Appartements à vendre en Regional Unit of West Attica, Grèce

Municipality of Megara
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Municipal Unit of Megara
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Appartement 2 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 2
Surface 75 m²
A vendre appartement de 75 mètres carrés à Péloponnèse Est. L'appartement est situé au 1er é…
$188,913
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Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of West Attica, Grèce

avec Vue sur la mer
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