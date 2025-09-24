Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Studios à vendre en Regional Unit of South Athens, Grèce

Municipality of Kallithea
4
5 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Municipality of Kallithea, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 3/7
Modern Living & Investment Potential in Kallithea: Allure Suites Discover Allure Suites —…
$141,647
Studio 2 chambres dans Municipality of Moschato Tavros, Grèce
Studio 2 chambres
Municipality of Moschato Tavros, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 59 m²
Sol 2/3
Moschato Hive is an exclusive project that transforms the status of the land from industrial…
$302,686
Studio 1 chambre dans Municipality of Kallithea, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Sol 3/3
Le nouveau bâtiment de 2022 dans le style de Bohaus,Au cœur de Callithea,Il y a 3 studios à …
$83,565
Studio 1 chambre dans Municipality of Kallithea, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 1/7
Nous présentons à votre attention un nouveau projet à Athènes - Allore Suites !  Région d'At…
$119,653
Studio 1 chambre dans Municipality of Kallithea, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Sol 1/7
A unique project is built in the Kallifa region. Designed with a unique style and amazing d…
$148,681
Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of South Athens, Grèce

Bon marché
Luxe
