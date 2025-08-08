Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Regional Unit of South Athens
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Terrasse

Penthouses avec terrasse à vendre en Regional Unit of South Athens, Grèce

Municipality of Glyfada
4
4 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Penthouse 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 136 m²
Nombre d'étages 5
Modern residence in a quiet area, near a metro station, Glyfada, Greece We offer luminous a…
$1,15M
Penthouse 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Penthouse 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 246 m²
Nombre d'étages 5
Duplex penthouse with a private garden and a swimming pool, Glyfada, Greece We offer a spac…
$2,54M
Penthouse 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Penthouse 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 269 m²
Nombre d'étages 6
Residence with an underground garage close to the sea, Glyfada, Greece We offer a duplex pe…
$2,53M
Penthouse 3 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Penthouse 3 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 127 m²
Nombre d'étages 6
Appartements neufs dans un complexe résidentiel avec parking, Alimos, Attique, Grèce Le nou…
$1,07M
