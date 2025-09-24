Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Regional Unit of South Athens
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Regional Unit of South Athens, Grèce

Investissement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Investment Property – Golden Visa Eligible – Athens (Elliniko) dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Investment Property – Golden Visa Eligible – Athens (Elliniko)
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Price: €350,000 Size: 80 sq.m. | Elevated Ground Floor | Ceiling height: 3.90 m | Dual as…
$413
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller