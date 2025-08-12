Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Regional Unit of North Athens
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en Regional Unit of North Athens, Grèce

Dème d'Agía Paraskeví
57
Municipality of Kifisia
34
Municipalité de Maroússi
25
Municipality of Chalandri
22
Montrer plus
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Municipality of Penteli, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Municipality of Penteli, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol 3/6
Appartement à vendre, étage: 3ème, 4ème (2 Niveaux), dans la région: Vrilissia - Centre. La …
$536,020
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Regional Unit of North Athens

1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of North Athens, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller