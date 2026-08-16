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Vue sur la mer Penthouses à vendre en Regional Unit of East Attica, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Premium Premium
Penthouse 2 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Magnifiquement rénové vue sur la mer 85 m2 penthouse au 4ème étage, offrant une vue imprenab…
$635,713
T.V.A.
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Penthouse 2 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Penthouse 2 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 202 m²
Sol 5/6
A magical apartment on 2 levels (5th and 6th floor), in the most beautiful and most expensiv…
$2,97M
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Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of East Attica, Grèce

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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