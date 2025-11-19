Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Région Crète
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrain de golf

Villas près du club de golf à vendre en Région Crète, Grèce

Municipality of Agios Nikolaos
126
Agios Nikolaos Municipal Unit
106
Municipality of Apokoronas
26
Municipality of Chersonissos
50
3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Gerani, Grèce
Villa 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Villa 3 chambres dans Gerani, Grèce
Villa 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 185 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Villa 3 chambres dans Gerani, Grèce
Villa 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 184 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Caractéristiques des propriétés en Région Crète, Grèce

