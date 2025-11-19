Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Région Crète
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Terrain de golf

Maisons de ville près du club de golf à vendre en Région Crète, Grèce

Municipality of Agios Nikolaos
35
Agios Nikolaos Municipal Unit
22
Municipality of Apokoronas
8
Municipality of Chersonissos
4
Montrer plus
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Gerani, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Gerani, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Région Crète, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller