Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Preveza
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Preveza, Grèce

2 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Preveza Municipality, Grèce
Maison 2 chambres
Preveza Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
Sol 2/2
Un appartement de deux niveaux 87s.m, à seulement 100m de la plage dans le village balnéaire…
$223,213
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison 2 chambres dans Preveza Municipality, Grèce
Maison 2 chambres
Preveza Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 71 m²
Sol 1/1
Une maison individuelle unique 71s.m sur la plage cristalline d'Alonaki (à seulement 5m) à P…
$446,426
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Preveza, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller